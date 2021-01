Unghie belle senza danni alla salute

REGGIO EMILIA – Le unghie sane e ben curate sono un indicatore di un atteggiamento responsabile nei confronti del corpo, che ha bisogno di vitamine e cure adeguate. Se vuoi che le tue unghie abbiano un aspetto sano e bello e siano un piacere da guardare devi imparare come curarli.

La manicure regolare favorisce unghie forti e sane e previene fragilità, secchezza e desquamazione. Il risultato estetico della procedura può essere considerato l’effetto atteso dopo un lavoro igienico ben fatto.

Le unghie troppo sottili e fragili possono essere il risultato di cambiamenti interni nel corpo e influenze esterne. Spesso ci mancano le vitamine e i minerali necessari, le unghie sono indebolite a causa di malattie croniche, sono influenzate negativamente dai prodotti chimici domestici. Nonostante tutti i problemi, le donne vogliono sempre essere attraenti. La bella manicure gioca un ruolo importante qui. Pertanto, ad oggi, sono stati sviluppati metodi efficaci per rafforzare la lamina ungueale utilizzando vari materiali.

Rafforzamento con gel da costruzione

Questa è una delle tecnologie più comuni. Molto facile da eseguire se hai familiarità con le tecniche di estensione delle unghie. I gel per unghie di media o bassa densità vengono solitamente scelti come materiale di rinforzo, con il quale è possibile creare uno strato sufficientemente sottile. Se tutto è fatto correttamente, dopo la polimerizzazione, non è praticamente necessario limare ulteriormente il gel indurito. Si può usare sia materiale mimetico che trasparente. Uno strato rosa o pesca darà una buona base per un ulteriore rivestimento di smalto gel o può diventare un elemento indipendente della decorazione nuda. Il gel trasparente si utilizza quando non vuoi coprire le unghie con il colore e ti aspetti un effetto più naturale.

Il ruolo delle vitamine

Durante i mesi più freddi, per prenderti cura ulteriormente della salute delle unghie, puoi seguire un corso di vitamine che hanno lo scopo di rafforzare i capelli e le unghie e migliorano le condizioni della pelle. I minerali come selenio, zinco e biotina necessari per le unghie, in combinazione con le vitamine E e C proteggono le cellule dallo stress ossidativo, promuovono la crescita sana e donano forza. L’acido ialuronico in vitamine mantiene la pelle idratata ed elastica. Una porzione giornaliera di vitamine porterà la funzione protettiva del corpo a un nuovo livello, consentendo così alle unghie, capelli e pelle di ricevere il tasso di principi attivi.

Le unghie hanno bisogno di ossigeno, luce solare e vitamine che contribuiscono alla crescita sana. I cosmetici moderni non danneggiano le unghie, ma bloccano l’accesso della luce e dell’aria necessarie, senza le quali le unghie si sviluppano come in una serra e non in condizioni naturali, per questo è necessario seguire alcune regole di riabilitazione in modo che la forza naturale e la levigatezza tornino più velocemente. Bisogna eseguire massaggi e maschere nutrienti per unghie alla solita procedura di idratazione e regolare manicure igienica, e osserva il risultato.