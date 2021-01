Ulay, Cooker Spaniel di razza

REGGIO EMILIA – Ulay è un Cooker Spaniel, maschio, taglia medio-piccola, anno 2015. Purtroppo l’essere di razza non ha impedito a Ulay di finire in canile ha un’indole da cacciatore e, naso a terra, comincia a perlustrare e mappare lo spazio intorno a lui. Per lui si cerca una adozione in un contesto senza bambini piccoli, da valutare caso per caso la convivenza con gatti e con altri cani. Apprezzerebbe la presenza di un giardino ma non è indispensabile in quanto abituato ad andare in passeggiata a guinzaglio. Da conoscere al Canile di Bagnolo “Amici di Marta” su appuntamento: Manuela 340-780.30.46.