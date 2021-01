REGGIO EMILIA – Unita’ nazionale e solidarieta’. Sono i valori che per il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte sono incarnati dalla bandiera tricolore, riattualizzati oggi nella lotta al Covid 19. Il premier li segnala nel messaggio inviato alla citta’ di Reggio Emilia, dove oggi sono in corso le celebrazioni per il 224esimo anniversario della nascita del vessillo nazionale, avvenuta nel capoluogo emiliano il 7 gennaio 1797 (Foto e video Giuseppe Bucaria).

“La grave crisi che il mondo sta attraversando per effetto della pandemia dovuta al Covid 19 ha evidenziato la necessita’ di recuperare il valore concreto e simbolico della parola ‘unita’ nazionale’ che rappresenta, non a caso, l’elemento fondante del Tricolore”, scrive Conte. “Ogni cittadino – prosegue – porta con se’ il seme di quei valori di riferimento che hanno ispirato i padri costituenti, quali la solidarieta’, la liberta’ e la giustizia, che oggi piu’ che mai diventano necessari per fronteggiare questa crisi, alla quale dobbiamo reagire con forza, saggezza e resilienza”.

di 16 Galleria fotografica 7 GENNAIO









Il “nostro operato – dice ancora il premier – deve essere sempre orientato all’equita’ e alla giustizia sociale con lo sguardo rivolto al futuro e nel contempo con un’identita’ ben radicata nei valori della Nazione di cui la bandiera e’ il simbolo piu’ riconosciuto e amato”. Il messaggio del presidente Conte si chiude infine con l’auspicio di una “autentica rinascita” per l’Italia.