REGGIO EMILIA – Il 15-16 gennaio e il 22-23 gennaio servizio fotografico in omaggio per i vostri amici animali offerto da FotoReggio La Ritratteria di Giuseppe Bucaria in via Brigata Reggio 24/B. Per i Pet Days 2021 si può prenotare al 334/8586010.

