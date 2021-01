Ruba cellulare a 17enne, tunisino denunciato per rapina

REGGIO EMILIA – Un tunisino di 19 anni è stato denunciato per rapina impropria, ieri pomeriggio, dopo che, al termine di una lite, aveva sottratto il cellulare a un 17enne in piazzale Lancieri D’Aosta alla ex Caserma Zucchi. Il ragazzo ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto ha raccontato loro quello che era accaduto e che aveva inseguito il tunisino. I poliziotti lo hanno rintracciato e lo hanno denunciato per rapina impropria.