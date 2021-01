Reggiolo, tamponamento fra tre auto: un morto

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, verso le 18,30, in via Cattanea a Reggiolo in cui sono rimaste coinvolte tre vetture che si sono tamponate. Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla che hanno estratto due persone dalle lamiere.

Ad avere la peggio il conducente di una Fiat Punto che si è ribaltata. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Modena, mentre il conducente della terza auto è stato portato dai soccorritori al Santa Maria Nuova con ferite di media gravità. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.