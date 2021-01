Reggiana, dodicesima sconfitta contro il Pisa: 1-0

REGGIO EMILIA – La Reggiana esce a capo chino dallo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa. Da segnalare è l’atteggiamento superficiale mostrato da alcuni giocatori che non sembrano comprendere il valore della maglia granata. Per i nero-azzurri Marconi è l’eroe di serata. Ora la Reggiana guarda con apprensione al prossimo turno con la Virtus Entella in programma domenica 7 febbraio, alle ore 21, tra le mura del Città del Tricolore.

Primo tempo

Ancor prima del fischio d’inizio, lo sguardo cade sull’abbigliamento indossato dalle compagini. La formazione di casa veste, more solito, di nero-azzurro, dal canto suo la Reggiana mette in mostra il classico completino bianco da trasferta. Analizzando il match: sin dalle prime battute di gioco a regnare è l’equilibrio. A provare a vivacizzare la musica è, tra le file granata, il neo acquisto Laribi il quale, una volta prese le redini del centrocampo, al quattordicesimo minuto serve un pregevole filtrante per Radrezza che, a sua volta, impatta la sfera, controllata senza pensieri dall’estremo difensore pisano.

Da annotare come il IV uomo, nella fattispecie Ivan Robilotta, oggi si diletti a rincorrere lungo il bordo del rettangolo di gioco mister Alvini che, in veste di dodicesimo uomo, soventemente fugge via dalla propria area di competenza. L’attacco emiliano è privo di gladio, di conseguenza la difesa autoctona non deve ricorrere allo scudo per proteggersi. In chiusura di sipario sul primo atto il Pisa trova la via del goal: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Palombi funge da sponda per Marconi che, da due passi, complice una deviazione di Ardemagni, trafigge Cerofolini. Inoltre, a colpire, è lo scarso impegno dimostrato da qualche elemento che veste granata.

Secondo tempo

Si riparte, Vido prova a bissare il risultato con un radente a fil di palo, tentativo negato dal portiere ospite che, d’istinto, smanaccia sul fondo. Con il passare dei minuti a prendere sempre più il dominio territoriale è la squadra locale. Giunge anche il momento del vortice delle sostituzioni. Ancora una volta è Vido a rendersi protagonista con un destro dalla distanza che dà l’illusione della rete. Da annotare come il direttore di gara si veda costretto a ricorrere ai cartellini gialli al fine di sedare qualche animo caliente. Alvini, avvalendosi della propria ugola, prova a guidare i suoi ragazzi che troppo spesso si perdono nell’oscurità. Sta di fatto che arriva la dodicesima sconfitta, a conferma di un gioco spento, di giocatori “distratti” e di una posizione in classifica da brividi.

Il tabellino

A.C. REGGIANA – A.C. PISA: 0 – 1

Marcatore: 45’ Marconi (P).

A.C. PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Caracciolo, Meroni, Birindelli; Gucher, Quaini (dal 80’ De Vitis), Marin (dal 71’ Marsura); Vido (dal 80’ Soddimo); Palombi (dal 72’ Siega), Marconi (dal 89’ Varnier). A disposizione: Bechini, Loria, Mastinu, Perilli, Pisano. Allenatore: D’Angelo.

A.C. REGGIANA (4-3-1-2): Cerofolini; Libutti (dal 86’ Lunetta), Ajeti (dal 72’ Costa), Rozzio, Gyamfi; Muratore, Espeche (dal 72’ Pezzella), Laribi (dal 80’ Cambiaghi); Radrezza; Ardemagni, Mazzocchi (dal 72’ Zamparo). A disposizione: Del Pinto, Eloge, Kirwan, Martinelli, Venturi, Voltolini, Zampano. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Daniele Paterna sez. di Teramo (Assistenti: Pietro Dei Giudici sez. di Latina, Marco Trinchieri sez. di Milano. IV uomo: Ivan Robilotta sez. di Sala Consilina).

Note – Ammoniti: Ajeti, Laribi, Libutti, Marin, Lisi, Soddimo. Angoli: 8 – 5. Recupero: 1’ pt. – 4’ st