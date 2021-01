“Piazza Fontanesi, ambulanti senza servizi igienici”

REGGIO EMILIA – “I bagni pubblici in via della Croce Bianca sono troppo lontani e noi ambulanti non possiamo lasciare sguarnita la nostra postazione per venti minuti”.

E’ la protesta del signor Giovanni Gabbi che ha un banco di gastronomia e rosticceria in piazza Fontanesi. Scrive Gabbi: “Ora che siamo in zona arancione non possiamo utilizzare i servizi igienici dei bar. A Reggio ci hanno dato la possibilità di usare i bagni pubblici in via della Croce Bianca, ma è lontano dalle nostre postazioni. Passano venti minuti e io non posso lasciare il banco scoperto tutto quel tempo. Cosa che, fra l’altro, non posso neanche fare con le nuove normative dato che ho le bombole del gas”.

Spiega il signor Gabbi: “Noi arrivamo alle sei di mattina e andiamo via alle due. Non possiamo stare otto ore senza andare in bagno. C’è chi prende la pillola per la pressione, che sono diuretici, di fatto, e ci deve andare spesso. Come fa? Ho parlato con un funzionario del commercio e aree pubbliche del Comune di Reggio Emilia che mi ha scritto una mail sostenendo che non si possono cambiare le disposizioni. Eppure in altri mercati, a Montecchio e Sassuolo, per esempio, i vigili sono andati nei bar dicendo di consentire agli ambulanti di usufruire dei servizi”.