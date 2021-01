Natale Scebba nuovo segretario della Slc-Cgil

REGGIO EMILIA – Cambio della guardia al vertice della Slc di Reggio Emilia, il sindacato di categoria della Cgil che segue il settore delle telecomunicazioni, dello spettacolo e delle poste. Il nuovo segretario eletto questa mattina con il 90% dei voti favorevoli (26 su 29) e’ Natale Scebba,che sostituisce Mirco Pellati, in scadenza di mandato dopo aver guidato la categoria per due mandati consecutivi. Scebba, 49 anni, arriva in Camera del Lavoro in aspettativa sindacale per la Fiom nel 2004, uscendo dalla Fasma di Montecchio Emilia. Ha ricoperto diversi incarichi fino ad entrare nel 2019 nella segreteria della Filcams, che si occupa del comparto del commercio.