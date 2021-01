Municipale, a febbraio 10 nuovi agenti

REGGIO EMILIA – Rinforzi in arrivo per la Polizia locale di Reggio Emilia. Lo confermano il sindaco Luca Vecchi e il comandante Stefano Poma, annunciando che da febbraio saranno in servizio 10 nuovi agenti nel comando di via Brigata Reggio in citta’. “Ma l’obiettivo nel corso dei prossimi 12 mesi e’, grazie allo sblocco di alcuni vincoli finanziari, di incrementare l’organico di altre 20 persone, arrivando a 175 unita’, che e’ la dotazione ottimale”, aggiunge il primo cittadino. Inoltre, prosegue Poma, “quest’anno aumenteremo le ore di presenza dell’unita’ cinofila per i servizi antidroga e siamo in contatto con le aziende di giubbotti antiproiettile e ‘body cam’ con cui dotare gli operatori”.

Prosegue intanto l’operazione di realizzazione della nuova sede del Comando in viale IV Novembre, nel quartiere della stazione. Esauriti i contenziosi legali con i proprietari dell’area dove sorgera’ l’edificio (che viene espropriata), l’approvazione del progetto esecutivo e’ prevista nel prossimo marzo, l’appalto e l’assegnazione dei lavori entro la prossima estate e l’avvio dei lavori entro la fine di quest’anno. L’opera, del valore di sette milioni, sara’ realizzata con un contributo della Regione di 1,5 milioni e altri 5 e mezzo reperiti dal Comune di Reggio con l’accensione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti.