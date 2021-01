Melato: “Spostamento zona gialla da domenica a lunedì, presa in giro a ristoratori e baristi”

REGGIO EMILIA – “Auspichiamo sinceramente che quello a cui abbiamo assistito sia stato finalmente l’ultimo danno di un governo incapace, distaccato dalla realtà e totalmente insensibile alle esigenze di baristi e ristoratori”.

Lo scrive il referente provinciale della Lega, Matteo Melato, dopo che il ministro Speranza ha deciso l’inizio della zona gialla di lunedì dopo che, in un primo tempo, era uscita la notizia che sarebbe iniziata di domenica. Per il capogruppo del Caroccio in consiglio comunale questo “non è solo sintomo di una grave inadeguatezza nella comunicazione istituzionale, ma è proprio una presa in giro nei confronti di una categoria che è veramente disperata. Una vera e propria beffa per chi deve cercare di organizzare il proprio lavoro con un minimo di programmazione”.

Continua Melato: “Forse il nostro fantomatico governo non sa che a seguito del loro errato annuncio rettificato solamente il venerdì sera, tanti ristoratori hanno già iniziato ad effettuare ordini, e a ricevere prenotazioni nel proprio locale. Ora per colpa loro, saranno costretti a disdire tutto, subendo un ulteriore danno economico in un momento di enorme difficoltà. Oltretutto, questa scelta appare veramente illogica e addirittura in controtendenza con la marea di decreti del passato, dove i cambi di colore delle regioni avvenivano sempre la domenica”.

Conclude Melato: “Speriamo da settimana prossima di non doverci più porre il problema di assistere a queste continue prese in giro da parte di gente che non ha mai lavorato in vita sua e che purtroppo per noi si trova al governo del paese”.