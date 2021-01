Mattarella convoca Fico, possibile incarico esplorativo

ROMA – Dovrebbe essere Roberto Fico l’incaricato di mandato esplorativo per la formazione del governo. “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per stasera alle 19 e 30”, ha detto il portavoce di Mattarella Giovanni Grasso dopo l’intervento di Mattarella.

“Dai colloqui sorti al Quirinale nelle ultime 32 ore con i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il Governo precedente. Questa disponibilità, a me manifestata nel corso delle consultazioni, va peraltro verificata nella sua concreta praticabilità”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“E’ doveroso- ha aggiunto- dare vita presto a un Governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento cosi’ decisivo per la sua sorte” (Fonte Dire).