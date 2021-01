Lancia i pitbull contro i carabinieri per nascondere la droga

REGGIO EMILIA – Vede i carabinieri e libera i suoi pitbull per nascondere droga e munizioni: arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni un 32enne marocchino a cui sono stati sequestrati 76 proiettili e un etto di stupefacente.

E’ successo ieri sera, poco dopo le 18.30, quando i carabinieri, a bordo di una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, passando lungo via Giordano Bruno a Cadè, hanno visto davanti alla sua abitazione, in sospettosa attesa, il 32enne marocchino, peraltro noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

L’uomo, quando ha visto i militari, si è allontanato velocemente dentro un garage liberando nel contempo, per spaventare i militari e farli desistere dal controllo, due pitbull. I carabinieri hanno invitato il 32enne a chiudere nuovamente i cani nel box e poi hanno perquisito la sua abitazione. Sul bordo di una finestra, nei pressi delle cucce dei cani, sono stati trovati tre involucri in cellophane trasparente con dentro 10 grammi di hascisc.

Nel cassetto del mobile del salotto è stata trovata una busta con 12 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione con tracce di stupefacente sul piatto di pesatura, mentre, dopo aver rimosso lo zoccolo, nascosta sotto il mobile della cucina, è stata trovata un’altra busta in cellophane con 85 grammi di marijuana. All’interno di un armadio di una delle camere sono state trovate 61 cartucce cal. 7,65 e 15 cal. 357 magnum illegalmente detenute.