La Unahotels cade a Trieste: 78-69

REGGIO EMILIA – L’Unahotels Reggio Emilia non passa a Trieste con l’Allianz che vince il recupero della settima giornata battendo la formazione di coach Antimo Martino con il punteggio di 78-69. Prestazione di buon livello del collettivo per la squadra di Eugenio Dalmasson, con Myke Henry a quota 14 punti e Milton Doyle, Marcos Delia e “Lobito” Fernandez (anche 10 assist per lui) con 10.

Dall’altra parte ai 21 di Tomas Kyzlink, ai 20 di Josh Bostic e ai 17 di Frank Elegar si accompagna a una generale apatia del resto del roster, con Brandon Taylor, in particolare, di rado in partita. Trieste sale a quota 10 in classifica, Reggio Emilia (con una gara in meno) resta a 12. La sconfitta complica il cammino dei biancorossi verso la Final-Eight di Coppa Italia. Ora i ragazzi di Martino dovranno ora espugnare il PalaTaliercio a casa della Reyer Venezia.

Il tabellino

ALLIANZ TRIESTE 78

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 69

ALLIANZ: Upson 9, Fernandez 10, Laquintana 5, Delia 10, Henry 14, Cavaliero 6, Da Ros 5, Grazulis 6, Doyle 10, Alviti 3. N.e. Coronica e Arnaldo. All.: Dalmasson

UNAHOTELS: Bostic 20, Candi 1, Baldi Rossi, Taylor 8, Elegar 17, Bonacini, Diouf 2, Kyzlink 21. N.e.: Porfilio e Giannini. All.: Martino

Arbitri: Guido Giovannetti, Guido Federico di Francesco, Andrea Valzani

Parziali: 23-17, 38-32, 60-51

Note: tiri da 3: Allianz 6/30, Unahotels 9/23: tiri liberi: Trieste 14/19 Reggio Emilia 16/19. Uscito per 5 falli: Bostic.