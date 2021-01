La Lega si struttura con referenti sul territorio

REGGIO EMILIA – La Lega si struttura sul territorio di Reggio Emilia. Lo fa con la nomina di referenti per le varie zone della provincia (per il Comune capoluogo sara’ il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Roberto Salati) per aprire “una fase di ascolto” e “costruire e offrire proposte sulla base delle segnalazioni che arriveranno dai cittadini”.

Lo annuncia il referente provinciale del Carroccio, Matteo Melato. “Abbiamo davanti un periodo molto complicato dal punto di vista sociale e la Lega si dimostrera’ come sempre pronta ad ascoltare, soprattutto, chi e’ stato duramente colpito da questa crisi e non trova interlocutori nelle amministrazioni locali molto spesso sorde al grido di aiuto che viene dal basso”, spiega. “I nostri referenti locali, con militanti e sostenitori, saranno baluardo di liberta’ e di speranza”, conclude Melato.