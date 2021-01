Il correggese Siligardi dal Crotone alla Reggiana

REGGIO EMILIA – Luca Siligardi, attaccante classe ’88, è un nuovo giocatore della Reggiana e vestirà la maglia granata in prestito dal FC Crotone fino al termine della stagione. Per il calciatore correggese esperienze tra Serie A e Serie B con i colori di Piacenza, Bologna, Livorno, Hellas Verona, Parma e Crotone.

Ha detto il giocatore: “Sono molto contento di arrivare alla Reggiana e cercherò di dare il più grande contributo per onorare la maglia della squadra di Reggio Emilia, che per me ha un valore in più. Non vedo l’ora di conoscere il gruppo e iniziare a lavorare insieme per raggiungere al più presto la salvezza regalando alla piazza la permanenza in serie B”.