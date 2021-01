I furbetti del vaccino, in fila senza averne diritto

REGGIO EMILIA – Non tutti gli 8.837 cittadini di Reggio Emilia che in questi giorni si sono sottoposti al vaccino anti covid nell’hub provinciale delle fiere ne avevano diritto. Una falla nel sistema di prenotazione messo a punto dell’Ausl ha aperto la strada anche ad alcuni “furbetti” non appartenenti alle categorie con priorita’ in questa prima fase della campagna vaccinale: medici, infermieri, esterni che lavorano a vario titolo (addetti alle pulizie, alla mensa, artigiani) nelle strutture sanitarie e volontari del soccorso o impiegati in altri servizi (come il check point in ospedale) che operano gomito a gomito con i camici bianchi.

Lo denuncia il direttore dell’Azienda sanitaria reggiana, Cristina Marchesi, dicendosi “davvero amareggiata” per l’accaduto. Tutto e’ iniziato martedi’ scorso, quando all’appuntamento per la vaccinazione si e’ presentato un cittadino – poi rimandato indietro – che ha ammesso di non svolgere alcuna attivita’ professionale o di volontariato tale da conferirgli un diritto di priorita’. Le verifiche attivate subito dopo dall’azienda Usl hanno fatto scoprire cosi’ che il link di registrazione per l’accesso al vaccino, inviato ai dipendenti tramite la rete aziendale e fornito a presidenti delle associazioni di volontariato e alle aziende che lavorano con la sanita’ con la precisa indicazione di non divulgarlo, era invece finito su Facebook e Whatsapp, dove chiunque poteva utilizzarlo.

“Alle 7 di ieri mattina – informa Marchesi – il link e’ stato bloccato e ora controlliamo tutti coloro che accedono alle fiere sulla base di elenchi caricati manualmente, ma non possiamo escludere che qualcuno si sia ‘imbucato’ in modo fraudolento”.

L’Ausl non ha fatto denuncia perche’, spiega il direttore amministrativo Nicoletta Natalini, “il vaccino e’ destinato alla popolazione e non e’ vietato dalla legge farlo, anche se in questa fase c’e’ un criterio di priorita’”. Non tutti coloro che hanno “saltato la fila”, sostiene Natalini, potrebbero averlo poi fatto in malafede. E’ il caso di tre volontari di associazioni che svolgono attivita’ sociosanitarie, che “forse non hanno capito le indicazioni” e si sono recati a vaccinarsi pur non svolgendo servizio da mesi.

Mentre ad oggi sono 2.600 gli operatori della Croce Rossa e delle altre organizzazioni di soccorso reggiane gia’ vaccinate, il direttore Marchesi difende a spada tratta la categoria. “I volontari – dice – rappresentano una ricchezza di capitale sociale che per noi svolgono moltissime attivita’: guidano ambulanze, fanno i barellieri, accedono in pronto soccorso. Per loro vaccinarsi non e’ mai un abuso”. C’e’ poi, continua il direttore, “una categoria piu’ grigia, come i volontari che portano la spesa a casa e che svolgono compiti all’esterno delle strutture sanitarie. Anche loro saranno vaccinati, ma gli diciamo di aspettare ancora un po’”.

I casi illeciti, conclude Marchesi, “si contano comunque sulla punta delle dita e ad ora abbiamo la sensazione che ci sia piu’ clamore che sostanza”. In ogni caso, sottolineano i vertici dell’Ausl, “il vaccino e’ una risorsa preziosa che va riservata alle categorie che ne hanno diritto evutando abusi. Per questo da oggi faremo piu’ controlli e, quando necessario, rimanderemo la gente a casa”.