Giocano a biliardo senza mascherina: tutti multati

REGGIO EMILIA – Stavano giocando a biliardo, all’interno di un bar di via Gorizia, con le mascherine anti covid abbassate sotto al mento. Alla Polizia locale di Reggio Emilia, pertanto, non e’ rimasto che multare le tre persone – due fratelli di 47 e 45 anni e un amico 48enne – per 400 euro a testa, sanzionando anche il titolare del bar e chiudendo il locale per cinque giorni. Salgono cosi’ a 34 dall’inizio le violazioni alle norme sulla pandemia accertate dagli agenti municipali nei controlli congiunti con la Questura, che in 10 casi hanno riguardato esercizi pubblici, minimarket e commercianti dei mercati.