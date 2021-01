Droga e alcol sulle strade, 6 persone denunciate

REGGIO EMILIA – Droga e alcol sulle strade: sei persone denunciate dai carabinieri. I controlli in concomitanza con il fine settimana: 2 patenti ritirate, una trentina di grammi tra hascisc e marjuana sequestratati. Complessivamente i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno controllato 171 persone e 148 automezzi.

In particolare nel corso dei controlli 2 conducenti (un 40enne di Casalgrande e un 50enne di Scandiano) sono stati sorpresi guidare dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: per loro ritiro della patente e denuncia alla Procura reggiana. Il 40enne di Casalgrande oltre ad aver un tasso alcolemico di 4 volte il limite consentito e risultato essersi posto alla guida anche dopo aver assunto stupefacenti.

Quattro giovani (un 26enne di Castellarano, un 18enne, un 26enne e un 21enne tutti di Reggio Emilia) fermati dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivi gr. 14 di hascisc e 15 di marijuana): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i 4 fermati verranno segnalati alla prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione sino a da 2 mesi i rispettivi documenti di guida ed espatrio posseduti.