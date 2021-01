Covid, tasso di positività sale al 14% in Italia: le vittime sono 462

ROMA – Sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia a fronte di 157.524 tamponi. In aumento il tasso di positività, che sale al 14%. Ieri i nuovi positivi erano stati 23.477 su 186.004 tamponi. Le vittime di oggi sono invece 462, in calo rispetto a ieri quando erano state 555. Tornano a calare i ricoveri con sintomi negli ospedali italiani: sono infatti 329 i pazienti in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 22.822. Lieve calo anche nelle terapie intensive con 2 ricoveri in meno per un complessivo di 2.553: 145 gli ingressi odierni.