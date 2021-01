Covid, Emilia-Romagna può tornare gialla fra una settimana

REGGIO EMILIA – L’Rt dell’Emilia-Romagna scende a 0,97 rispetto all’1,13 di venerdi’ scorso: se l’indice restera’ sotto a 1 per un’altra settimana la regione potrebbe tornare in giallo. Considerato, come ricorda viale Aldo Moro, che ci sono poi anche “altri parametri che la Cabina di regia nazionale e il ministero della Sanita’ valutano per l’assegnazione delle fasce di rischio alle regioni, a partire da quelli sul sistema sanitario (occupazione posti letto nei reparti Covid, in terapia intensiva)”. La stessa Regione ricorda, nel bollettino di oggi, che le nuove soglie di rischio fissate dall’ultimo Dpcm del Governo prevedono la zona arancione con un Rt al di sopra di 1 e rossa al di sopra di 1,25, “e che per scendere alla fascia di rischio inferiore bisogna avere per almeno due settimane consecutive un Rt inferiore al limite previsto. La nostra regione, quindi, dopo una sola settimana non puo’ tornare a essere in zona gialla”.