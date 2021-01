Covid: da domenica diventano arancioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che sarà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. “Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l’indice del contagio è in crescita” ha spiegato in una nota (fonte Dire).