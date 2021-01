Covid, 348 vittime in Italia: calano le terapie intensive (-4), ma aumentano i ricoveri (+242)

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 10.800, riscontrati su 77.993 tamponi. Resta invariato rispetto a ieri il tasso di positività, fermo al 13,8%. Le vittime sono 348, per un totale di 75.680. Dopo due giorni di aumento, invece, diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di ieri. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di ieri (fonte Dire).