Covid, 17.533 contagi e 620 morti in Italia: stabili le terapie intensive

ROMA – Sono 17.533 i nuovi casi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 12,5% in calo rispetto a ieri, quando i nuovi casi registrati erano stati 18.020 con 121.275 tamponi (14.9%), ma in aumento rispetto a mercoledì, che aveva 20.331 positivi su 178.596 tamponi (11.38%).

Sono 620 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, un dato in aumento rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 414, mercoledì 548. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia. Come ieri sono 2.587, mercoledì erano 2.571. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute (fonte Dire).