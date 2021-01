Covid, 15.204 nuovi casi e 467 decessi in Italia

ROMA – I nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 15.204 a fronte di 293.770 tamponi, 467 i decessi. I nuovi casi ieri erano stati 10.593, per 257.034 tamponi e 541 i decessi. In salita il tasso di positivita’ che si attesta al 5,1% dal 4,1% di ieri. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.501.147, i morti 86.889.

Calano di 20 unità i ricoveri in terapia intensiva, nonostante i 115 ingressi giornalieri. In totale in rianimazione ci sono 2.352 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.161 pazienti, in calo di 194 unità rispetto a ieri (Fonte Dire).