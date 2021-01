Controlli anti covid, polizia municipale chiude locale

REGGIO EMILIA – Vendeva alcolici al di fuori dell’orario consentito, peraltro consumati dai clienti all’interno del bar. Queste le violazioni contestate lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia al titolare di un locale sulla via Emilia, per cui e’ scattata la sanzione pecuniaria e l’immediata chiusura provvisoria dell’attivita’. I controlli negli esercizi pubblici del weekend sono stati in tutto 14. In uno di questi un cittadino e’ stato multato perche’ non indossava la mascherina.