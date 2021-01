Confcooperative: webinar su ristori, crediti di imposta e ammortizzatori sociali

REGGIO EMILIA – Sono un centinaio gli esponenti di imprese che martedì 26 gennaio parteciperanno al webinar promosso da Confcooperative e Unioncoop Servizi sulla Legge di Bilancio 2021. Un’adesione particolarmente ampia ad uno dei primi appuntamenti di approfondimento di un testo che contiene diverse novità di carattere fiscale, finanziario e in materia di lavoro, con impatti che complessivamente ammontano a 40 miliardi.

I consulenti di Confcooperative e Unioncoop approfondiranno, tra l’altro, le misure a sostegno delle imprese in materia di ristori e crediti d’imposta, confluite nella Legge di Bilancio dopo essere state oggetto di diversi decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi, così come le modalità attraverso le quali viene affrontato il tema delle perdite maturate dalle aziende nel corso del 2020, con la possibilità di assorbirle in un quinquennio per evitare che ai bilanci più negativi corrisponda, automaticamente, la cessazione dell’attività.

Specifici focus sono poi riservati alle novità in materia di lavoro, con particolare riferimento al prolungamento degli ammortizzatori sociali e alle agevolazioni sulle assunzioni. Contestualmente sarà approfondito anche il tema delle vaccinazioni anti-Covid e ai riflessi sui rapporti di lavoro, questione rilevante per tutte le imprese e, in particolare, per quelle che operano nell’ambito dei servizi alla persona.

A parlare di questi temi saranno il direttore servizi di Confcooperative, Vanni Ceccardi, e gli esperti di Unioncoop Silvio Bertucci, Roberto Ferrari, Barbafa Formoso e Daniela Tocci.