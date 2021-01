Cinque cuccioloni in cerca di casa

REGGIO EMILIA – Sono due maschietti e tre femminucce i componenti di questa bellissima cucciolata. I cani saranno di futura taglia media e attualmente hanno circa 5 mesi. Si tratta di una cucciolata casalinga e si trovano in canile per avere una maggiore visibilità e poter trovare famiglie adatte ad accoglierli. Al loro arrivo erano piuttosto spaventati e spaesati, ma stanno già cominciando a tranquillizzarsi.

Essendo appena arrivati è ancora presto per definire il loro carattere e le loro competenze, il fatto che vengano da una realtà casalinga ci fa sperare che non avranno grandi problemi a socializzare con le persone. Siamo disponibili a valutare richieste di adozione. Si trovano al canile di Arceto via Franceschini 1 – per appuntamento Tel. 0522-980.505.