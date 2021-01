Cella, furto in abitazione: magrebino denunciato

REGGIO EMILIA – Un magrebino di 44 anni è stato denunciato per furto dalla polizia dopo ieri sera, verso le 21, è entrato in un’abitazione in via Veronesi a Cella e ha rubato un paio di scarpe. L’immigrato è stato scoperto dai due fratelli che abitano lì e dal loro padre. L’extracomunitario aveva detto loro che aveva fame e così i tre, impietositi, gli hanno donato un panettone. Quando si sono accorti dei danni che aveva fatto alla rete che aveva tagliato con una tronchese, gli sono corsi dietro e ne è nata una colluttazione. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno sequestrato gli oggetti utilizzati per tagliare la recinzione e hanno denunciato il 44enne.