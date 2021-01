Bilbo, simpatico segugio di taglia media

REGGIO EMILIA – Nonnetto sprint, questo cagnolino, Bilbo, è da un po’ di tempo in canile ma non ha mai perso la speranza. Chissà se anche per lui esiste un umano responsabile che voglia un compagno fidato. È un simpatico segugio di taglia media, rinunciato già adulto con un ottimo carattere(2009). Di taglia medio/piccola, ha un carattere allegro, buono e dolce, molto tenero e ancora un po’ timoroso con persone estranee. Va d’accordo sia con i maschi sia con le femmine. È adatto a tutti i tipi di famiglia perché molto buono. Da conoscere! Si trova al canile di Bagnolo in Piano “Amici di Marta” in Via Lazzari 55. Per conoscerlo e/o informazioni: Manuela 340 780.30.46.