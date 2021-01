Bibbiano, condotta danneggiata durante la posa dei cavi in fibra ottica

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Lo scorso lunedì, in via Secchi a Bibbiano, una ditta esterna che posa fibre ottiche ha danneggiato una tubazione dell’acquedotto del diametro di 80 mm mentre eseguiva decine di metri di Toc (posa teleguidata orizzontale controllata).

A causa della gravità del danno riportato dalla condotta, é stato deciso di isolare la tubazione in quella tratta per poi riposarla nuova successivamente, alimentando gli utenti serviti tramite una derivazione secondaria, in grado tuttavia di servire la zona a pressione ridotta negli orari di maggior consumo.

Stante la complessità dell’intervento, i lavori di sostituzione cominceranno lunedì 1 Febbraio e proseguiranno fino al 4 Febbraio. Pertanto nelle ore di maggior consumo nella frazione di Corniano, comune di Bibbiano, per tutta la durata dei lavori potranno verificarsi cali di pressione nelle seguenti zone: via Secchi, via Mons.Tondelli, via Incerti, via Nebbiante, via Rolando da Corniano (in parte)

Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre alla normale pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.