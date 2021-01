Bfmr & Partners e Bst Commercialisti associati si integrano

REGGIO EMILIA – Il nuovo anno parte con il vento in poppa per Bfmr & Partners e Bst Studio che uniscono le forze per sfidare il 2021 e le sue incognite. Lo annunciano i commercialisti Silvio Facco, Luigi Attilio Mazzocchi, Leonardo Riccio, Simona Salvarani e Barbara Ferrari comunicando l’integrazione tra Bfmr & Partners e Bst Studio, realtà di Reggio Emilia specializzata in ambito fiscale, amministrativo e societario.

Entra in Bfmr con la carica di partner un team guidato da Simona Salvarani e Barbara Ferrari, portando a 10 il numero di professionisti – tra commercialisti e consulenti – che operano insieme nella sede di piazza Vallisneri, garantendo così assistenza e costante supporto a tutti i clienti anche in questi difficili tempi di pandemia.

Valori e visione comuni, integrità, rigore professionale, passione per il lavoro e l’innovazione, spirito di squadra, voglia di futuro e pensiero positivo hanno favorito questo rapido processo di integrazione.

Simona Salvarani e Barbara Ferrari, commercialiste rispettivamente dal 2000 e dal 1992. Hanno fondato Bst Commercialisti associati nel 2011.

Simona Salvarani, consigliere dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Emilia, docente in materia fiscale-contabile presso istituti di formazione e aziende, attiva nel campo dell’associazionismo, è specializzata nel campo della consulenza contabile, fiscale e societaria. È consulente tecnico di parte.

Barbara Ferrari, revisore legale, membro di collegi sindacali e di consigli d’amministrazione, è esperta in materia fiscale, aziendale e concorsuale.

Il nome dello studio rimarrà Bfmr & Partners che segue i professionisti dal 2006, anno di fondazione di questa ottimo progetto dedicato alla consulenza d’impresa.

Grazie all’operazione di integrazione Bfmr & Partners, realtà attiva – oltre che nella consulenza ordinaria – principalmente negli ambiti di operazioni straordinarie, diritto commerciale, crisi di impresa e composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenzioso bancario, attività di supporto business, audit & finance e consulenza direzionale, rafforza l’offerta di servizi avvicinandosi sempre più alle imprese, ai professionisti ed a tutti quei settori di attività in cui è sempre più necessaria un’assistenza completa, integrata e personalizzata.