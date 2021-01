Basket reggiano in lutto, è morto Dado Lombardi

REGGIO EMILIA – E’ morto Gianfranco “Dado” Lombardi, 79 anni, l’allentatore che, nel 1983-84, portò in A1 la Pallacanestro Reggiana. Livornese di origine, classe 1941, Lombardi, uno degli allenatori più amati dai tifosi reggiani, è spirato stanotte nella casa dove viveva da molti anni a Cocquio Trevisago.

Alla sua prima stagione sulla panchina reggiana, campionato 1983-1984, pese solo 7 partite e centrò la promozione in serie A1. Con lui in panchina, nel 1984-1985, la squadra si piazzò al 10° posto mentre nel campionato 1985-1986 i biancorossi arrivarono ai play off scudetto (persi contro Rimini), piazzandosi al 9° posto.

Un uomo sempre in grado di infiammare stampa e pubblico con i suoi atteggiamenti sempre sopra le righe. Dado tornò a Reggio nella stagione 1997-1998 e portò la squadre alle semifinali scudetto. L’anno successivo, 1998-1999 la Pallacanestro reggiana partecipa alla coppa Korac e arriva al secondo turno mentre in campionato ottiene un buon 7° posto ma ai playoff è subito eliminata da Rimini. La stagione 1999-2000 è l’ultima per Dado a Reggio Emilia e anche la più amara visto che si chiuse con un esonero.