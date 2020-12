Via Inghilterra, riaperta la rampa di accesso da via Fratelli Rosselli

REGGIO EMILIA – L’avanzamento dei lavori, per il ripristino del rilevato stradale di via Inghilterra, consente dal tardo pomeriggio di oggi la riapertura del transito veicolare lungo la rampa di collegamento tra via Fratelli Rosselli e la stessa via Inghilterra. La riapertura consentirà di snellire il transito dei veicoli, evitando il semaforo di via Rosselli e il relativo percorso alternativo in direzione di via Unione Sovietica.

I lavori, iniziati il 21 dicembre, si sono resi necessari e urgenti, a causa di uno smottamento del rilevato stradale, avvenuto per effetto delle recenti e abbondanti piogge, al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza stradale di un’arteria molto importante per Reggio Emilia. Per questo si prevede la conclusione di questi lavori straordinari nel più breve tempo possibile.

Si invitano coloro che percorrono via Inghilterra a moderare la velocità in particolare in corrispondenza dei varchi predisposti per le deviazioni (segnalate in loco), al fine di consentire il deflusso del traffico, e ad attenersi ai percorsi alternativi indicati. L’intervento di ripristino ha richiesto un finanziamento di circa 60.000 euro.