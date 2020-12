Vendono scarpe da donna su Marketplace di Facebook, ma è truffa: denunciate

REGGIO EMILIA – Vendono scarpe da donna su Marketplace di Facebook, ma è un raggiro: denunciate dai carabinieri di Reggiolo che sono risaliti sia all’inserzionista, una 26enne di S. Ilario che all’amica cassiera 32enne ora denunciate per truffa in concorso.

Le due avevano pubblicato un annuncio relativo alla vendita di scarpe da donna e sono state contattate da una 26enne di Castelnovo Sotto che era interessata all’acquisto e lo ha concluso pattuendo l’importo in 280 euro. Un affare solo per la venditrice e per la sua complice intestataria della Postepay dove sono confluiti i soldi dato che, una volta ricevuto il pagamento, non hanno spedito quanto acquistato dalla malcapitata reggiana che è rimasta vittima della truffa.

La venditrice è stata però individuata dai carabinieri della stazione di Reggiolo insieme alla complice sul cui conto sono finiti i soldi. Le due sono stati denunciate per truffa in concorso.