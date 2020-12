Uber, cagnolino simpatico e vivace

REGGIO EMILIA – Uber è un giovanissimo e bel cane di taglia medio/piccola sui 12/13 Kg., arrivato in canile a gennaio 2020 veniva da una situazione di grave incuria, grazie a tanta pazienza ed al lavoro del nostro educatore Uber è ora un cagnolino simpaticissimo, vivace, dolce e tenero ma rimane, di fondo, timoroso con le persone che non conosce. Adora andare a passeggiare, bravo al guinzaglio e non è neppure particolarmente esuberante nonostante sia un cucciolone essendo nato a marzo 2019 (data presunta). Sta facendo le cure per una Miosite dovrà essere curato con una compressa al giorno, ma considerando il carattere e la simpatia che ha, ne vale la pena. Da conoscere al Canile La Quiete di Castelnovo Sotto per informazioni Gisella 349-818.96.27.