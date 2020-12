Tenta di incassare un assegno rubato: nei guai un 27enne

REGGIO EMILIA – Alla fine dello scorso mese, si era presentato in uno sportello bancario della città tentando di mettere all’incasso un assegno di 500 euro, generando le perplessità dell’impiegato che aveva segnalato il fatto ai carabinieri della stazione di Santa Croce. Gli uomini dell’Arma erano intervenuti sul posto e avevano indentificato l’uomo, un 27enne abitante in città. Una volta appurato che l’assegno in mano del giovane era stato rubato pochi giorni prima in un appartamento di Reggio Emilia, i militari lo hanno sequestrato e, una volta terminati tutti gli accertamenti, ieri hanno denunciato il 27enne per ricettazione.