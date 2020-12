Sfonda la porta ed entra in casa del creditore per prendersi quanto dovuto

REGGIO EMILIA – Sfonda la porta ed entra in casa del suo creditore per prendersi quanto gli doveva. E’ successo ieri pomeriggio in via Dall’Aglio (laterale di viale Isonzo). Un uomo, tornando a casa, ha trovato la porta sfondata e, all’interno, una persona che conosceva a cui doveva restituire una somma di denaro ricevuta in prestito. Ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto e ha denunciato a piede libero il ladro creditore.