Segreteria Cgil, entra Marika Todaro

REGGIO EMILIA – Nuovo ingresso nella Segreteria confederale della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. E’ stata eletta oggi dall’Assemblea generale della confederazione Marika Todaro come nuovo componente del gruppo dirigente della Cgil reggiana.

Marika Todaro, 52 anni, sostituisce Elvira Meglioli che dopo due mandati come segretaria confederale raggiunge il pensionamento.

Marika arriva a Reggio Emilia nel settembre del ’97 dove trova lavoro presso la ditta Ala Spa come operaia. Già nel giugno ’99 si impegna nell’attività sindacale e viene eletta come Rsu. Nel 2000 entra nel gruppo artigiani Cgil per poi passare alla Fiom dove resta fino al 2018 ricoprendo diversi ruoli che le fanno conoscere l’organizzazione in tutti i suoi aspetti. Collabora successivamente con il patronato Inca di S. Ilario per poi, da gennaio 2020, essere chiamata a supportare il segretario generale della Camera del Lavoro nel dipartimento organizzazione.

L’Assemblea Generale si è svolta nella mattinata di oggi in modalità video conferenza alla presenza del Segretario generale Cgil Emilia Romagna, Gino Giove e ha visto la partecipazione in collegamento di 106 componenti. I voti favorevoli sono stati 85, 11 i contrari e 10 gli astenuti.

Ad Elvira Meglioli è andato il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni da parte dell’Assemblea generale. A Marika Todaro i migliori auguri di buon lavoro all’interno della segreteria confederale.