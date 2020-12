“Scatole di Natale”, il progetto di solidarietà che scalda il cuore

REGGIO EMILIA – “Scatole di Natale”, un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi nel periodo natalizio. L’idea è venuta a tre mamme reggiane, Sabrina Carrozzo, Alessia Laura Boni e Maria Elena Barecchia che sono ispirate all’iniziativa di una mamma di Milano che è stata sviluppata in diverse città italiane, fra cui, appunto, Reggio Emilia. Ma come funziona?

Bisogna prendere una scatola delle scarpe e metterci dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile.

La cosa calda e il passatempo possono essere “usati” ma in buono stato. La cosa golosa deve essere cibo non deperibile e nuovo. I prodotto di bellezza deve essere nuovo. Il biglietto gentile è la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola. La scatola va poi incartate e decorata scrivendo in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino o bambina.

Racconta a Reggio Sera una delle mamme, Alessia Laura Boni: “Tutto è nato una decina di giorni fa quando ho visto su Facebook questo annuncio delle scatole di Natale di Milano. La raccolta finirà il 15 dicembre e dopo ci sarà l’altra parte, ovvero quella della distribuzione in cui ci aiuteranno le associazioni. E’ un lavoro immane, ma che mi ha riempito il cuore. Mi trovo, qui, con la casa piena di scatoloni, fino alle 11.30, per organizzare tutto”.

La scatola sarà donata agli utenti delle associazioni aderenti all’iniziativa: uomini, donne e bambini. Sono stati allestiti tanti punti di raccolta delle scatole, perché ognuno può diventare ambasciatore della propria cerchia di amici, scuola, ufficio, condominio, quartiere.

Ecco le associazioni che si occuperanno di distribuire ai bisognosi le scatole: Centro di ascolto Caritas di Casin, La Nuova Luce, Unipromos, Ceis, Città Migrante, La Finestra del Sole, Centro di ascolto San Pellegrino e stazione, Comunità egiziana di Montecchio, Granello di senape, Cooperativa sociale Coress, Centro di aiuto alla vita di Reggio Emilia.

Per informazioni ecco la pagina Facebook

Punti di raccolta

ZONA CENTRO STORICO:

Via Campo Marzio

ZONA OSPIZIO:

Privato: Via Luigi Sani 2

Privato: Via Luca da Reggio 30

ZONA CANALINA:

Studio Animatamente: Via Assalini 64

IEXS School Via Ghandi 8 (0522 524865 – Ritiri dal lun al ven dalle 8.30 alle 17.00)

ZONA BUCO DEL SIGNORE:

Privato: via Francesco Guicciardini 10

Privato: via Luthuli 90

Negozio Lavastiro Orchidea (Silvia), via Martiri di cervarolo 19/W (366 2725858)

ZONA CIRCOLO ONDE CHIARE:

Privato: Via Ada Negri 32

ZONA SANTA CROCE-ADUA

Cooperativa sociale Coress nella sede di Viale Ramazzini, 33, Spazio VR33 (0522 327006 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18,00

ZONA VIA ADUA:

Associazione “La casa sulla roccia”, Via Bligny 22 (347 2683244)

ZONA VIALE SIMONAZZI:

Via dello Statuto 2/C

ZONA PIEVE MODOLENA

Via A. Manini 6

GATTAGLIO:

Privato: Via Sergio Beretti 2

MASONE:

Privato: Via Asseverati 47

TANETO:

Via Manfredi 10

BIBBIANO:

Via Chierici 48

GAVASSA:

Privato: Via Paracelso 10

MASSENZATICO:

Riflesso di te centro estetico, Via Cilloni 1ef

GAVASSETO:

Privato: Via Ezio Comparoni, 57

SCANDIANO:

Privato: via sgarbusa 1

Privato: via Kennedy 6

PUIANELLO:

Privato: Via Cesare Pavese n. 18/5 Loc. BOSCHI

BAGNOLO IN PIANO:

Privato: Via Leopardi 6/6

Privato: Parrucchiere V Style, Via Don Minzoni 10/c (0522 952889 – 347 8736931)

Circolo Massimo Troisi , Via Gramsci 3

ALBINEA:

Privato: Via XXV aprile 4

CAVRIAGO E MONTECCHIO:

Ritiro a domicilio da parte di Sara Martinico (contattarla in privato o telefonicamente al: 3472126622)

CORREGGIO:

Privato: Via San Martino 1/C

Privato: Via Manzotti 53

CANALI:

Lavanderia Stireria Leila

Via Hugo, 13/c

CASINA:

Centro di ascolto Caritas di Casina (contattare il 389 3114052)

Privato: via Trinità 219

CADELBOSCO:

Privato: Via Iotti 7

Associazione: “il bosco di sotto” via Quarti, 11

VENTASSO (PER RAMISETO, BUSANA, LIGONCHIO, COLLAGNA):

Privato: Via Alcide Bombardi, 12

Bar k2 Cinquecerri (Ligonchio)

SANT’ILARIO D’ENZA:

Privato: Via Roma 98

VILLA MINOZZO:

Privato: Via Del Poggio, 2

MONTALTO DI VEZZANO:

Privato: via Cavazzone 11

CODEMONDO:

Privato: Via del Quaresimo 56/1

BASILICAGOIANO:

Privato: Via Marzabotto 3

REGGIOLO:

Privato: Piazza di Reggiolo (dove si svolge i mercato contadino) SABATO 12 DICEMBRE dalle 10,30 alle 12

EDICOLA PIAZZA MARTIRI

CASTELNOVO MONTI

Privato: via al castello 12