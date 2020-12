Processo nomine, Virginia Raggi assolta: “Mia vittoria, M5s rifletta”

ROMA – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e’ stata assolta dall’accusa di falso nell’ambito del processo di appello per la nomina di Renato Marra a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. La sentenza e’ stata appena emessa. Raggi in primo grado era stata assolta “perche’ il fatto non costituisce reato” ma la Procura ha deciso di fare ricorso in appello contro questo giudizio, chiedendo la condanna a 10 mesi di reclusione.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e’ stata assolta “perche’ il fatto non costituisce reato”. È quanto ha sentenziato il giudice Anonio Lo Surdo, confermando la sentenza di primo grado, al termine del processo di appello a carico della prima cittadina della Capitale. L’accusa aveva chiesto 10 mesi. La sentenza di assoluzione per Virginia Raggi e’ stata salutata da un applauso dei presenti. La sindaca di Roma e’ apparsa sorridente e ha abbracciato il marito e gli avvocati.

“Questa e’ una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all’interno del MoVimento 5 Stelle”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, fuori dalla Corte di Appello, al termine del processo a suo carico che si e’ conclusa con la sua assoluzione.

“Ora e’ troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio- ha aggiunto- Chi ha la coscienza a posto non si offendera per queste parole ma tanti altri almeno oggi abbiamo la decenza di tacere. Se vogliono dire o fare qualcosa realmente, facciano arrivare risorse e gli strumenti per utilizzarle ai romani e alla mia citta’. C’e’ una legge di bilancio per dimostrare con i fatti di voler fare politica. Il resto sono chiacchiere”.

“Esprimiamo piena soddisfazione, e felicita’, per la pronuncia della Corte di Appello di Roma, che ha confermato l’assoluzione di Virginia Raggi. Una sentenza che conferma cio’ di cui siamo stati sempre convinti, vale a dire la limpidezza e l’onesta’ del suo operato da prima cittadina della Capitale. La giornata di oggi purtroppo non cancella il fango con il quale e’ stata messa in discussione la dignita’ di Virginia, talvolta con toni piu’ che scomposti. Siamo contenti per lei e per la sua squadra, che in questi anni per Roma ha sempre lavorato con un unico obiettivo: fare il bene dei cittadini romani. Ora Virginia vada avanti a testa alta”. Cosi’ in una nota congiunta i parlamentari romani del Movimento 5 Stelle.

“Raggi assolta. Bene. Noi, a differenza di altri, siamo sempre contenti quando qualcuno puo’ dimostrare la propria innocenza. Rimane il nostro giudizio politico sul suo fallimento al governo della Capitale. Andiamo avanti con l’alternativa”. Lo dice Marco Miccoli, della segreteria Pd.