Prendono portafoglio trovato al distributore: filmati e denunciati

ROLO (Reggio Emilia) – Un 33enne e la sua compagna di 28 anni sono stati denunciati per furto in concorso dopo che avevano rubato il portafoglio a un operaio 19enne in una stazione di servizio di Rolo. Il giovane era andato nel distributore di benzina per fare rifornimento e poi era andato via dimenticandosi il suo portafoglio che conteneva solo documenti personali.

Un altro cliente lo ha trovato e ha chiesto di chi fosse e il 33enne in sella allo scooter, con a bordo la 28enne, ha detto che era suo. Il portafoglio è stato quindi consegnato alla donna. I due, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina, si sono allontanati, mentre il proprietario del portafoglio ha sporto denuncia ai carabinieri di Fabbrico.

I militari, grazie all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del distributore, hanno ricostruito tutto e, grazie alla targa dello scooter, sono risaliti al proprietario del mezzo, un 33enne di Suzzara che è stato denunciato insieme alla sua compagna.