Prende a calci una 60enne per strapparle la borsa: arrestato

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Prende a calci una 60enne per strapparle la borsa: 40enne tedesco arrestato dai carabinieri per tentata rapina ieri pomeriggio a Quattro Castella. E’ successo verso le 17 quando una pattuglia della stazione carabinieri di Quattro Castella, su input dell’operatore in servizio al 112, avvisato dalla vittima, è andata in via Gramsci a S. Ilario dove era stata segnalata una tentata rapina ai danni di una donna.

I militari, giunti sul posto, hanno rintracciato la vittima che ha raccontato loro quello che era successo descrivendo, insieme a due testimoni che avevano assistito all’aggressione, il malvivente che era fuggito. Sono state quindi diramate le ricerche dell’uomo anche alla pattuglia dell’Arma di Bibbiano arrivata in supporto. Il malvivente è stato rintracciato e riconosciuto anche dalla vittima e portato in caserma.

L’uomo ha detto di essere domiciliato in un hotel di Bologna. Contattata la struttura alberghiera i militari hanno appreso che ieri mattina aveva lasciato l’albergo senza saldare il conto e che si era reso responsabile del reato di danneggiamento della struttura. Non ravvisandosi esigenze cautelari il 40enne è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.