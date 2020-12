Percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciati

REGGIO EMILIA – Hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale di 70mila euro: denunciati quattro italiani e uno stranieri residenti a Vetto, Castellarano e Reggio Emilia. I cinque sono stati scoperti dai finanzieri reggiani. Una prima posizione irregolare ha riguardato un soggetto che, nella propria istanza di accesso al reddito di cittadinanza, aveva omesso di indicare il possesso di redditi d’impresa per oltre 13mila euro, i quali avevano già costituito oggetto di accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Analoghe omesse comunicazioni sono state riscontrate in capo a due soggetti, che hanno occultato flussi reddituali per quasi 26mila euro, in un caso, e oltre 15mila euro, nell’altro. Un quarto soggetto ha dichiarato di non possedere alcun immobile, contrariamente agli esiti delle attività investigative che hanno permesso di accertare la titolarità di un locale commerciale e di due depositi merce, per un valore stimato di oltre 130 mila euro.

Un altro soggetto ha attestato falsamente, a marzo 2019, il possesso dei requisiti

soggettivi previsti dal legislatore, affermando di essere residente in Italia da almeno 10

anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. In realtà, consultando i dati dell’Anagrafe del comune di residenza, è emerso come lo straniero fosse immigrato in Italia soltanto ad agosto del 2018, ossia nel semestre antecedente alla presentazione della richiesta di accesso alla misura di sostegno.

I cinque sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la valutazione delle responsabilità e segnalati all’Inps per l’immediata revoca del beneficio e il recupero

delle somme indebitamente percepite.