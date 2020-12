Parcheggi Mediopadana, approvato dal Consiglio il progetto di ampliamento

REGGIO EMILIA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per l’ampliamento dei parcheggi e relative infrastrutture a servizio della Stazione Av Mediopadana, frutto dell’accordo siglato nel luglio scorso fra Comune di Reggio Emilia, RFI-Rete ferroviaria italiana e la società Terminal One.

Insieme alla delibera, la consigliera Cinzia Rubertelli ha presentato un ordine del giorno, approvato con 9 voti favorevoli (Alleanza civica, Lega per Salvini premier, Aguzzoli del M5S, Forza Italia, Gruppo misto), 1 voto contrario (Bertucci del M5S) e 18 astenuti (Pd, Reggio è, Immagina REggio, Più Europa), che impegna la giunta “a relazionare d’urgenza alla Commissione competente circa lo stato dell’arte per un utilizzo pubblico ai fini viabilistici del tratto di via Petrella compreso tra il sottopasso della stazione AV e via Torelli e a presentare un progetto di collegamento tra la tangenziale nord e la stazione AV mediante l’inserimento negli strumenti pianificatori di una nuova arteria stradale parallela a via Petrella, così come già indicato dal Piano della Mobilità Sostenibile.

L’accordo siglato in luglio fra Comune di Reggio Emilia e la società Terminal One prevede, a carico del privato, sia il completamento delle opere di collegamento al lato est della Stazione, sia la costruzione di un nuovo parcheggio da 1.300 posti auto che consentiranno di portare la dotazione complessiva di parcheggi ad oltre 2.400 stalli con sistema di controllo degli accessi, videosorveglianza ed adeguata illuminazione pubblica. L’investimento complessivo è pari a 11 milioni 610.000 euro di cui 9 milioni 465.000 euro a carico della società Terminal One e 2 milioni e 145.000 euro come contributo di RFI.

La fase di autorizzazione dell’opera è stata avviata a fine luglio e la conferenza di chiusura si è tenuta il 3 dicembre. L’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’intervento consentirebbe la realizzazione delle opere entro il 2021 con inaugurazione nel 2022.

Sono nel frattempo in corso i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio antistante la Stazione AV Mediopadana. Realizzato con risorse del Comune di Reggio Emilia, l’intervento verrà terminato entro marzo 2021 e consentirà di mettere a disposizione oltre 1.120 posti auto, con controllo degli accessi e potenziamento dell’illuminazione.

Al termine dei lavori di ampliamento e risistemazione del parcheggio, entrambe le aree, sia quella del Comune, sia quella di Terminal One, saranno soggette a pagamento. Saranno infatti definiti diversi settori con una tariffazione progressiva definita con delibera del Comune, che si basa sulla durata della sosta e la distanza dalla Stazione: tariffe più basse per i posti auto più lontani, e più economiche e decrescenti al prolungarsi della sosta. Saranno inoltre previsti abbonamenti mensili e annuali a favore dei pendolari e degli utilizzatori frequenti.