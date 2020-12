SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un operaio è rimasto ferito gravemente, stamattina alle 10, dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava nella ditta metalmeccanica Ama di San Martino in Rio in via Puccini 28. Stava lavorando sul tetto insieme a un collega che, per fortuna, non ha riportato serie conseguenze. Entrambi sono dipendenti di una ditta esterna. Sul posto sono arrivate due squdre dei vigili del fuoco con un’autoscala da Reggio Emilia, i carabinieri della stazione locale, l’automedica 118 e i tecnici della medicina del lavoro di Correggio che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

