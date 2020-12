MILANO – Alla vigilia del nuovo anno anticipiamo alcune delle novità previste nei prossimi mesi, cui se ne aggiungeranno sicuramente delle altre ancora da programmare.

In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato dei cd e del vinile, particolarmente toccato dalla pandemia; c’è comunque un cauto ottimismo, forse dovuto anche all’arrivo di artisti di grosso calibro, come Vasco Rossi, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Antonello Venditti, Giorgia, Jovanotti, Francesco De Gregori, Il Volo, I Nomadi, Tommaso Paradiso, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti, Adriano Celentano.

Ancora una volta sarà naturalmente il festival di Sanremo, per il secondo anno targato Amadeus, a movimentare le uscite italiane del primo semestre.

“Una canzone d’amore buttata via” è il titolo della nuova canzone di Vasco Rossi che presenta da Roberto Bolle il 1 gennaio su Rai 1 a “Balla con me”: è il preludio al nuovo album atteso dopo oltre sei anni da “Sono innocente” del 2014 anche se già nel cofanetto “Vascononstop” del 2016 aveva inserito il singolo “Un mondo migliore” e gli altri tre inediti “Come nelle favole”, “L’amore ai tempi del cellulare” e “Più in alto che c’è”; alle nuove canzoni il Komandante ha lavorato tra Bologna e Los Angeles.

I Nomadi, la storica band italiana fondata nel 1963 da Augusto Daolio e Beppe Carletti, che continua a portarne alta la bandiera e divulgarne il messaggio, stanno per tornare con un nuovo album. Album di inediti per Loredana Bertè dopo la sua partecipazione a Sanremo 2019 con “Cosa ti aspetti da me” che era contenuto in “Libertè Sanremo edition”.

Antonello Venditti ha lasciato passare quasi cinque anni da “Tortuga” ma non è ancora fissata la data dell’album di inediti. A più di due anni da “10”, Alessandra Amoroso starebbe lavorando al nuovo album. “Il Volo tribute to Ennio Morricone” sarebbe il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale.

Nuovo album anche da Jovanotti, artista in continuo movimento che passa dall’essenzialità di un disco come “Oh,vita!” del 2017, alla forma ‘live’ più innovativa delle feste in spiaggia con 600 mila spettatori al Jova Beach del 2018, al concept album “Lorenzo sulla Luna” del 2019.

A più di due anni dal progetto “Pop heart” Giorgia è attesa a un nuovo lavoro che potrebbe arrivare prima dell’estate. Sono cinque anni che Francesco De Gregori ha lasciato passare dall’ultimo album “De Gregori canta Bob Dylan” e sarebbe il momento per il nuovo. Nulla ancora di definito per il nuovo album di Eros Ramazzotti a più di due anni da “Vita ce n’è” uscito in 100 paesi del mondo e dedicato a Pino Daniele.

Adriano Celentano è atteso con il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, irregolare per natura ma a conferma della sua modernità, a caccia di nuove sonorità.

Il 15 gennaio i fan del rapper Inoki possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per l’arrivo del nuovo album “Medioego”; in questa data festeggia il cinquantesimo anno di attività il cantautore Edoardo De Angelis con il nuovo album “Io volevo sognare più forte”, nonchè Leo Pari esce con il nuovo album “Stelle forever”.

È atteso per il 22 Samuel con il suo secondo album “Brigata bianca” di 15 tracce; stessa data per la star multiplatino Capo Plaza con il secondo album “Plaza” che conterrà 16 brani con tre featuring americani, uno tedesco e uno italiano.

Ornella Vanoni torna il 29 gennaio con il nuovo album “Unica” prodotto da Mauro Pagani sulla cui copertina è ritratta luminosa e sorridente in uno scatto dinamico fra terra e cielo; lo stesso giorno arriva anche il nuovo concept album “La geografia del buio” di Michele Bravi.

Dopo i singoli “Ma lo vuoi capire”, “I nostri anni”, “Non avere paura” e “Ricordami” è previsto anche l’album solista “Sulle nuvole” di Tommaso Paradiso, ex leader di Thegiornalisti. Dopo il singolo “One sky” con Al Di Meola è in arrivo il disco di inediti di Dodi Battaglia.

Matteo Bocelli ha già pronto il suo primo album solista dopo il duetto con il padre Andrea in “Fall on me”.

Sul piede di guerra anche Ultimo, Francesco Renga, Giusy Ferreri, Morgan con il nuovo album “La musica seria”, Arisa, Malika Ayane, Max Gazzè, Lo Stato Sociale, Maneskin, Noemi, Marco Carta, Jasmine Carrisi con l’album di debutto dopo il singolo “Ego”, Angelina Mango con “Monolocale” dopo il singolo “Va tutto bene”, Epica con album “Omega” e Paolo Simoni con “Anima”.

Nuovo album di Ermal Meta con la canzone ”Un milione di cose da darti” con cui si ripresenta al festival di Sanremo.

In primavera Carmen Consoli torna con “Volevo fare la rockstar” a distanza di cinque anni da “L’abitudine di tornare” e a due dalla raccolta live “Eco di Sirene”; il brano “La la la la lalla” degli Oliver Onions ha anticipato il loro ritorno discografico, atteso anche Peppino Di Capri, Mariella Nava e Daniele Meneghin con “Gesto atletico”.

Non arriva prima di novembre invece il nuovo album di Laura Pausini.

Nutrita la sortita dall’estero: l’8 gennaio c’è Barry Gibb con l’album “Greenfields: the Gibb Brothers songbook vol. 1” con dodici tra le più amate canzoni dei Bee Gees, il 15 Emma Mcgrath con “Settled in motion (silent minds pt. 3)”, il 29 MSG con “Immortal”, Jeremiah Fraites dei Lumineers con l’album di debutto “Piano piano”, il 5 febbraio esce “Medicine at midnight” dei Foo Fighters, nonché Korpiklaani con “Jylhä”, il 12 Lang Lang pubblicherà “Goldberg variations” di Johann Sebastian Bach, i White Stripes con “Greatest hits”, il 19 Ricky Warwick con “When life was hard and fast”, il 12 marzo Rob Zombie con “The lunar injection kool aid eclipse conspiracy”.

Il 19 marzo arriva l’album “Duets” che contiene i duetti di Sting più amati come quelli con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero e molti altri; in arrivo anche Necrotted con “Operation: mental castration”.

Terzo atteso album della boy band latino-americana multiplatino CNCO dal titolo “Déjà vu”, gli Evanescence con “The bitter truth”, i Greta Van Fleet con “The battle at garden’s gate”, e infine Ringo Starr con “Zoom in”.