Micetto, l’adozione del cuore

REGGIO EMILIA – Micetto è stato trovato sul ciglio di una provinciale in periferia in condizioni pessime e purtroppo ha perso un occhietto. Ora è al sicuro ma in ambulatorio veterinario dentro ad una triste e fredda gabbietta dove piange, perché è rimasto solo lui e cerca un po’ di sicurezza e amore. Ha circa 3 mesi e si affida vaccinato, sverminato con modulo di adozione. Non è un micio adatto alla vita da giardino ma in appartamento è bravissimo e abituato bene alla lettiera. Per qualsiasi informazioni: Mara 340-091.03.17.