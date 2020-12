Luzzara, tre feriti in uno schianto frontale: grave un ottantenne

LUZZARA (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale, questa mattina verso le 9, in strada Carboni a Villarotta di Luzzara. Una Fiat e una Golf si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza del civico 83. Al momento dell’incidente nella zona c’era una fitta nebbia. I feriti sono tre, fra cui un ottantenne che è in condizioni gravi ed è stato portato al Santa Maria Nuova. Gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Guastalla. Sul posto i vigili del fuoco, per estrarre i feriti dalle lamiere e la polizia locale.