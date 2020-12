La Unahotels schianta Treviso: 98-74

REGGIO EMILIA – Alla Unipol Arena, nel recupero della sesta giornata di serie A, la UnaHotels riparte con un successo dopo la sconfitta con Pesaro prima della sosta, e supera la Treviso dell’ex Menetti per 98-74.

Gara in equilibrio per un tempo, poi nel terzo quarto (31-14 il parziale) l’accelerata che fa pendere la bilancia a favore dei biancorossi dove si mettono in evidenza Taylor (19 punti) e Bostic (16 punti) mentre sull’altro fronte i migliori sono Akele (22 punti) e Russell (19 punti).

In classifica la Reggiana sale a quota 8, agganciando Sassari, Trento e Varese, mentre la De’ Longhi – che era in serie positiva da due gare – resta due lunghezze indietro in compagnia di Cantu’.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DE’ LONGHI TREVISO 98-74

UNAHOTELS: Bostic 16, Candi 14, Baldi Rossi 9, Porfilio, Taylor 19, Giannini, Elegar 12, Johnson 14, Bonacini, Diouf 3, Kyzlink 11. All.: Martino

Ad

DE’ LONGHI TREVISO: Russell 19, Logan 4, Vildera, Bartoli, Imbrò 6, Piccin, Chillo 5, Mekowulu 7, Sokolowski 6, Carroll 5, Akele 22. All.: Menetti

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Gianluca Sardella, Marco Pierantozzi

Parziali: 27-23, 44-44, 74-58

Note: tiri da 3: Unahotels 10/21, De’ Longhi 6/23; tiri liberi: Reggio Emilia 24/27, Treviso 12/17. Uscito per 5 falli: Sokolowsk